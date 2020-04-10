«نتفليكس» تطلق عرضين جديدين لـ «WWE»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلقت شبكة نتفليكس، عرضين جديدين من عالم دبليو دبليو إي، على منصة المشاهدة الخاصة بها هذا الأسبوع، لتتيح بذلك فرصة مشاهدة مجموعة من نجوم وأبطال المصارعة الحرة المفضلين في أجواء مختلفة، ويأتي إطلاق العرضين الكوميديين العائليين The Big Show وThe Main Event، ليتيحا الفرصة لجميع أفراد العائلة للاجتماع معاً في المنزل وقضاء أوقات ممتعة، حيث يشارك في هذين العرضين الجديدين عدد من نجوم المصارعة الحرة مثل بيج شو، وذا ميز، وشيموس، وكوفي كينجستون.

كما يدل الاسم، فإن المسلسل الكوميدي «ذا بيج شو» يحكي عن نجم المصارعة الحرة الشهير بيج شو، ويتابع تفاصيل حياته بعد اعتزاله في المنزل، حيث يعيش مع زوجته وبناته الثلاث، واعتاد بيج شو، الذي يبلغ طوله 2.13 م ووزنه 192 كلغ، أن يكون محور الاهتمام داخل حلبة المصارعة وخارجها. أما الآن فهو يخوض «المعارك العائلية»، التي يسعى لإحراز الانتصار فيها رغم أن العنصر الأنثوي في الجانب الآخر يفوقه عدداً وذكاءً، ويتكوّن المسلسل الكوميدي من ثماني حلقات، ويشارك في بطولته أليسون مان، ورايلين كاستر، وجولييت دوننفيلد، وليلي بروكس أوبرايت.