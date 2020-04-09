"فيبا" يؤجل البطولة الأوروبية لسلة الرجال إلى 2022

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

بعد تأجيل وإلغاء وتعليق عدد من البطولات والمسابقات محلياً وقارياً ودولياً، بسبب تفشي فيروس كورونا، لم يجد الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) بداً من تأجيل بطولة أوروبا لكرة السلة للرجال، والتي كان مقرراً لها العام المقبل 2021 إلى نهاية صيف 2022، بعد تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل.

وأعلن (فيبا) أن بطولة أوروبا للسيدات ستقام في موعدها المحدد في يونيو 2021 بفرنسا.

المعروف أن بطولة السلة للرجال كان مقرراً لها أن تقام في الفترة من 17 أغسطس إلى 1 سبتمبر من عام 2021 في كل من ألمانيا وإيطاليا وجورجيا وجمهورية التشيك، وستقام حسب الموعد الجديد في الفترة بين الأول و18 سبتمبر 2022، في حين ستقام بطولة السيدات في الفترة بين 17 و27 يونيو، على أن يقام الدور الأول بكلٍ من إسبانيا وفرنسا، والأدوار النهائية في باريس.

أما بطولة العالم للسيدات فستقام في أستراليا 2022، وتقام البطولات المؤهلة للألعاب الأولمبية للرجال بداية من 22 يونيو إلى 4 يوليو من العام المقبل.