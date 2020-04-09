حسناء الجودو تتعلم الطهي واللغات في زمن كورونا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

بدأت الأوكرانية داريا بيلوديو الحائزة ذهبية بطولة العالم في الجودو تحت وزن 48 كغم، في تعلم الطهي واللغات لسد الفراغ الذي تعيشه من خلال وجودها المستمر في المنزل للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وكشفت حسناء الجودو التي تعتبر أصغر بطلة في العالم تحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم، أنها تعمل على استثمار وقتها بشكل جيد واكتساب مهارات جديدة، مع إشارتها لاستمرار تدريباتها بشكل يومي في المنزل بمساعدة أسرتها.

وقالت: أمارس نشاطات أخرى مع التمارين مثل الطهي والدراسة وتعلم اللغات والتقرب أكثر إلى الأسرة، أحاول الاستفادة من وقتي حتى لا أشعر بالملل.

وشددت داريا على أهمية مواصلة الرياضة من أجل المحافظة على الصحة، قائلة: اشتقت إلى التدريبات والمعسكرات، لكن لن أتوقف عن التمارين في المنزل، هذا شيء مهم لكل رياضي يريد المحافظة على لياقته ومهاراته وصحته.