اتحاد الجودو" يشيد بجهود نادي الشارقة للدفاع عن النفس لتدريبات الفرق عن بعد

المصدر: وام

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بمبادرة مجلس إدارة نادي الشارقة للدفاع عن النفس برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس، التي شهدت تواصل تدريبات فرق النادي المختلفة للجودو عن بعد نتيجة الظروف الصحية الراهنة التي يمر بها العالم.

وأضاف أن المبادرة تتضمن الاستفادة من جهود مدربي ومشرفي الفرق الذين تابعوا تنفيذ جداول حصص التدريب شبه اليومية لجميع اللاعبين عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن كل فرق الجودو والمصارعة بالاتحاد على مستوى الدولة تواصل جهودها التدريبية للمحافظة على لياقة اللاعبين.

وشملت الحصص التدريبية التي أعدها نادي الشارقة للدفاع عن النفس جوانب الأحماء الرئيسية، مع شرح لمهارات الجودو الدفاعية والهجومية، وكيفية تطبيق تلك المهارات بشكل جيد، مع بعض الألعاب الرياضية التي تهدف الى تقوية عضلات الجسم بالكامل.

وتركز كوادر التدريب بنادي الشارقة على استخدام الأدوات المتوفرة في المنزل للمساعدة في تنفيذ الحصص التدريبية.

كما أضاف المدربون لحصصهم بروتوكول رياضة الجودو الضروري للاعب والذي يتمثل في احترام المدرب والخصم من خلال التحية قبل وبعد التدريب، كما يحدث في صالات التدريب الرئيسية بجانب ترتيب وتنظيم لوازم التدريب ومنها البدلة الخاصة بالجودو ، وذلك بالتنسيق بين النادي واللجان الفنية في اتحاد الجودو لتطوير العمل بهذا الجانب من أجل التأكد من استمرارية اللاعبين في التدريب وتطوير الجانب المهاري له بما يخدم المنتخبات الوطنية عند استئناف النشاط الرياضي.