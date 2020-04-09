اتحاد السلة: الأولوية للصحة ومحاربة "كورونا"

المصدر: دبي-ياسر قاسم

أكد اتحاد كرة السلة، ان التركيز كله ينصب حالياً مع جميع المؤسسات وفئآت المجتمع على محاربة "كورونا" والاطمئنان على الصحة العامة، لكون الرياضة جزء أصيل من المجتمع في التوعية والوقاية من هذه "الجائحة" التي تأثر بها كل شيء في العالم وكرة السلة بطبيعة الحال جزء من منظومة الرياضة.

وحرص اتحاد كرة السلة منذ وقت مبكر على تنظيم حملة توعية وتثقيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الحسابات الرسمية للاتحاد بمشاركة اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة، وعدد من أعضاء مجلس الادارة ونجوم اللعبة، حثوا فيها الجمهور على الألتزام بالتوجيهات الصادرة من السلطات الرسمية فيما يخص طرق الوقاية، وعمد اتحاد السلة منذ وقت مبكر على إيقاف النشاط وأتبعه بإلغاء الاستحقاقات المتبقية لمسابقات المراحل السنية مع تأجيل المراحل النهائية لمسابقة الدوري العام التي بدأ فيها الدور ربع النهائي قبل ايقاف اللعب منذ شهر تقريباً.

تنسيق خليجي

وبذات الاهتمام، حرصت اللجنة التنظيمية لكرة السلة على مستوى دول مجلس التعاون والتي يرأسها عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الامارات للعبة على التعامل بذات الاحترازات مع الاستحقاقات المقرر لها العام الحالي بتأجيل بطولة الأندية الأبطال، في نسختها الـ40، التي كانت مقررة إقامتها بين 29 مايو والسادس من يونيو المقبلين، لتقام من 18 إلى 26 سبتمبر من هذا العام، كما قررت إلغاء البطولة الخليجية لمنتخبات الناشئين تحت 16 سنة، التي كانت مقررة إقامتها في شهر أغسطس المقبل بالبحرين.

وحددت اللجنة التنظيمية، نهاية شهر أغسطس المقبل، موعداً أخيراً للاتحادات الخليجية، من أجل استكمال ما تبقي لها من بطولة الموسم الحالي 2019-2020، لتحديد هوية بطل الدوري، الذي تحق له المشاركة في بطولة الأندية الخليجية في سبتمبر المقبل، وستقام البطولة الخليجية للناشئين من مواليد 2005-2006، ستقام صيف 2021، مع احتفاظ الاتحاد البحريني بحق التنظيم.

وقال عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة التنظيمية للعبة على مستوى دول مجلس التعاون، ان المعركة الآن تنحصر في القيام بأقصى المجهودات للحد من "جائحة الكورونا"، مشيراً إلى ان القراءة بالنسبة لإستئناف النشاط لا تخرج من سيناريوهين اثنين، سيناريو متفائل بالقضاء على "جائحة كورونا" مبكراً ليعود النشاط بشكله الطبيعي في شهر اغسطس، موضحاً ان تحقق هذا السيناريو يجعل من السهولة استكمال مسابقة الدوري العام التي لم يتبق فيها الكثير، أما السيناريو الآخر في حال استمرار التوقف لما بعد فصل الصيف، يجعل من الصعوبة التنبوء بموعد خارطة الموسم الجديد، وقبل ذلك الاستحقاق المتبقي من دوري الموسم الحالي.

الاجتماعات عن بُعد

وأوضح الفردان ان اتحاد السلة يتابع ويجتمع "عن بُعد" بإستمرار هذه الأيام على مستوى السكرتارية والأمانة العامة واللجنة المختصة بدراسة النظام الأساسي، كما يعقد مجلس الادارة خلال 10 أيام اجتمعاً مهماً بذات الكيفية "عن بُعد" للترتيب للجمعية العمومية التي تأجل موعدها من منتصف الشهر الحالي لموعد آخر، وقال ان اتحاد السلة مُطالب بعقد 3 جمعيات عمومية هذا العام وهي جمعية عادية وثانية غير عادية لاعتماد النظام الأساسي وثالثة جمعية انتخابية، وهذا يتطلب المتابعة المستمرة وعقد الاجتماعات "عن بُعد" وفقاً للظرف الراهن.

دورة دبي للمدربين

كما أوضح الفردان تأجيل دورة دبي الدولية للمدربين لموعد مناسب قبل انطلاقة الموسم الجديد، نظراً للظروف الراهنة ومشاركة مدربين كبار وخبراء عالميين، مشيراً إلى ان الدورة لم تلغى وسيتم تحديد موعدها المناسب وفقاً لعودة الامور لطبيعتها في مختلف دول العالم، وقال ان اتحاد السلة يضع في اعتباره أولوية الألتزام بكافة التفاصيل الخاصة بمحاربة "جائحة كورونا" ويتابع الموقف بدقة، وفي نفس الوقت يواصل ترتيبات عمله من اجتماعات وتواصل عن بُعد، اقتداءً بما تقوم به الدولة في كافة مؤسساتها.

وهيمنت السلة الاماراتية على ألقاب بطولة الأندية الخليجية للرجال في السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن حقق شباب الاهلي ثلاث بطولات على التوالي (2015 و2016 و2017)، ثم الشارقة على لقب النسختين الأخيرتين في 2018 و2019.