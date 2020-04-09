749 عدّاءً وعدّاءة في «الماراثون المنزلي»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

أكد 749 عداء وعداءة مشاركتهم في سباق «الماراثون المنزلي»، الذي ينظمه نادي 5:30 للجري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشركة آسيكس للمنتجات الرياضية غداً، في إطار مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط.. وخلك سليم»، وضمن الحملة الوطنية «خلك في البيت»، التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على البقاء في المنزل.

ويمتد السباق الأول من نوعه في العالم لمسافة 42.195 كلم، بمشاركة عدائين من 62 جنسية مختلفة من المقيمين داخل الدولة وخارجها، تتنوع أعمارهم بين 18 إلى 65 عاماً، حيث يمثل الرجال 70 % من مجموع المشاركين (526 عداء) مقابل 30 % من النساء (223 عداءة)، ويستمر الماراثون 10 ساعات كاملة، وهو عبارة عن سباق زمني بالجري داخل المنزل، حيث يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في الساعة السادسة مساء، ويتاح السباق لكل الأعمار والمستويات البدنية من الرجال والنساء، وللمتسابق حرية اختيار طريقة المشاركة بالجري سواء في غرفة واحدة أو في جميع غرف المنزل، وقدمت اللجنة المنظمة حصصاً تدريبية في الجري، تم بثها على الهواء مباشرة مع المدرب كريس بون سفير شركة آسيكس، كما قدمت المعلمة زينب فهد دروساً في اليوغا، وأرسل المدرب كريس بون مجموعة من النصائح وطرق الاستعداد وإجراءات السلامة لجميع المشاركين في الماراثون المنزلي، حيث يستمر الماراثون لمدة 10 ساعات، وينصح المشاركين فيه بأخذ استراحة كل ساعة، وتناول المشروبات، كما يمكن الجري أو المشي.

نصيحة جوائز

ويجب على المشاركين أخذ وجبة غذائية غنية بالكربوهيدرات مساء اليوم، حتى تزود المشارك بالطاقة لكي تساعدهم على الاستمرار في الماراثون غداً، ويعد الجري داخل المنزل أهم شرط من شروط المشاركة، كما يجب على المشاركين الجري على الأرض وليس على أي جهاز، وسيتم مراقبة المشاركة عبر برنامج سترافا، حيث سيتم استبعاد أي مشاركة تتم خارج المنزل أو على أجهزة الجري أو أي معدات أخرى، ويحصل الفائزون الثلاثة من الرجال والنساء الذين استطاعوا إنهاء السباق في أسرع زمن على جوائز عينية من شركة آسيكس، بالإضافة إلى حصولهم على تذكرة للمشاركة في ماراثون موسكو، ويحصل العشرة الأوائل على اشتراك مجاني في نادي فيرتكس فيتنس للياقة البدنية، كما يحصل جميع المشاركين الذين أنهوا السباق على قميص آسيكس وميدالية المشاركة بالإضافة، إلى شهادة مشاركة من النادي.