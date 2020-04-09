اتحاد الجوجيتسو يطلق مسابقة رياضية مبتكرة عن بُعد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يواصل اتحاد الجوجيتسو، تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى نشر ثقافة الرياضة في المجتمع في ظل الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المعنية، حيث أطلق الاتحاد مسابقةً رياضية اجتماعية مبتكرةً عبر حسابه على منصة انستغرام، بهدف تشجيع الجمهور والعائلات للحفاظ على نشاطهم ولياقتهم البدنية، وستضم المسابقة سلسلة تحديات مبتكرة، حيث يهدف التحدي الأول الذي انطلق 4 أبريل الجاري، لتحفيز العائلات لمشاركة برامجها الرياضية المشتركة بين أفرادها، ويتوجب على العائلة نشر ما لا يقل عن خمسة مقاطع فيديو أسبوعياً باستخدام الوسم HomeWithUAEJJF# للدخول في المسابقة والتأهل لفرصة الفوز بالجائزة النقدية البالغة قيمتها الإجمالية عشرة آلاف دولار أمريكي، وأما التحدي الثاني، يأخذ طابعاً اجتماعياً يؤكد على دور رياضة الجوجيتسو في تمتين العلاقات الاجتماعية، حيث يتوجب على العائلات المشاركة بنشر مقطع فيديو حواري بين أفرادها حول ما تعلموه خلال فترة بقائهم في المنزل والممارسات التي تبنوها للحفاظ على لياقتهم وصحتهم، وسيحصل 10 فائزين على جائزة نقدية بقيمة 1000 دولار لكل فائز، ويهدف التحدي الثالث لتحفيز الأفراد على مشاركة تمارينهم الرياضية، ونشر ثلاثة مقاطع فيديو أسبوعياً، وذلك لفرصة الفوز بساعة آبل وهاتف آيفون كل أسبوع للفيديو الحاصل على أعلى نسبة تفاعل، سواءً من حيث عدد الإعجابات أوالتعليقات.

إعلان بلغات عدة

ومنذ انطلاقة المسابقة مطلع الشهر الجاري، استقطبت المسابقة مشاركات واسعة من الإمارات وحول العالم، حيث تم الإعلان عنها باللغات العربية والإنجليزية والبرتغالية.

ويتم نشر التحديات كل يوم في تمام الساعة السابعة مساءً، ويؤكد الإقبال الكبير على المشاركة في المسابقة على الشعبية الواسعة التي تتمتع بها رياضة الجوجيتسو حول العالم، والمكانة المتقدمة لاتحاد الإمارات، وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال بالاتحاد: «نسعى لابتكار سبل جديدة لتحفيز كافة شرائح المجتمع لاستغلال مثل هذه الأوقات، وتزويدهم بالأدوات والتدريبات الملائمة التي يمكنهم ممارستها في المنزل، و التواصل مع عائلة الجوجيتسو في دولة الإمارات والعالم، وقررنا إطلاق هذه المسابقة بما ينسجم مع معاني التنافس التي تنطوي عليها رياضة الجوجيتسو، وفي التحدي الأول، نسلط الضوء على 10 قيم متفردة للعبة ونوع التمرينات التي سيتوجب على المشاركين تنفيذها، ومن ثم نشر مقطع الفيديو خلال تدريبهم، ليحظوا بذلك بفرصة الفوز بجوائز نقدية بقيمة إجمالية تصل إلى 10.000 دولار».

تنفيذ التوجيهات

ويأتي إطلاق المسابقة في أعقاب النجاح الكبير الذي تحققه مبادرة اتحاد الجوجيتسو «ابقى آمناً وحافظ على لياقتك من منزلك»، والتي يشارك فيها نجوم اللعبة التمرينات التي يمكن ليس فقط لعشّاق اللعبة بل لكل أفراد المجتمع ممارستها أثناء فترة بقائهم في المنزل بشكلٍ يضمن حفاظهم على لياقتهم وصحتهم، ويواصل الاتحاد لعب دوره في التشجيع على تنفيذ التوجيهات الرسمية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل، حيث يوظف الاتحاد مختلف قنوات التواصل لتشجيع مختلف شرائح المجتمع على ممارسة الأنشطة.