مناقشة النظام الأساسي لاتحاد الطائرة

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

ناقشت لجنة النظام الأساسي باتحاد الكرة الطائرة، في اجتماعها عن بعد، أول من أمس، النموذج الأولى للنظام، وفقاً للميثاق الأولمبي، على أن يتم مراجعته من أعضاء اللجنة خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من إعداده تمهيداً للعرض واعتماده، في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقرر عقده خلال الأسبوع المقبل عن بعد، برئاسة يوسف الملا، على أن يتم عرضه، على اللجنة الأولمبية الوطنية، للتأكد من عدم تضمنه أي بنود تتعارض والميثاق الأولمبي، وعقب التصديق عليه من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية، والتي منحت الاتحاد، 30 يوماً للانتهاء من النظام الأساسي،(مر منها 12 يوماً)، سيتم توزيع نسخ من النظام الأساسي على أعضاء الجمعية العمومية للطائرة.