الكثيري موهبة تطرق بوابة الجوجيتسو العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نجحت استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو على مدى الأعوام الماضية، بدعم وتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ترسيخ دعائم رياضة الجوجيتسو، والمساهمة في بناء مجتمع داعم ومحتضن لهذه الرياضة وملم بجميع تفاصيلها، وساهمت هذه الاستراتيجية الطموحة في تعزيز موقع دولة الإمارات على خارطة الجوجيتسو العالمية، وتربع لاعبوها على قمة كبرى البطولات العالمية من خلال الاستثمار الأمثل في اللاعب الإماراتي والمواهب الوطنية، وتوفير بيئة خصبة تساعد أبناء الوطن على التطور المستمر فنياً وبدنياً، لاسيما أنه الركيزة الأساس التي يستند إليها نمو اللعبة محلياً وعالمياً.

قصة نجاح ملهمة

وتمكّن اللاعب زايد الكثيري ابن الـ19 ربيعاً وصاحب الحزام الأزرق، من تحقيق إنجاز فريد وحفر اسمه في سجلات أبطال العالم للجوجيتسو بتحقيقه ميداليتين ذهبيتين عن فئة دون 21 عاماً، وفئة الرجال، فضلاً عن تحقيقه لذهبية بطولة آسيا في منغوليا ليكون عام 2019 شاهداً على إنجازات البطل الإماراتي الساعي إلى تكرارها مستقبلاً، ويعد حجم الإنجازات التي حققها الكثيري واعدة جداً بالنظر إلى مسيرته الاحترافية التي لا تتجاوز 4 أعوام، وكونه لاعباً من معدن الأبطال، فمشواره الاحترافي يبدأ الآن واضعاً نصب عينيه الوصول للحزام الأسود، ومواصلة التقدم والتمييز وحصد المزيد من الذهب والألقاب ممثلاً دولة الإمارات في المحافل العالمية، ويؤكد الكثيري أن طموحه في رياضة الجوجيتسو لا حدود له، معرباً عن أمله في الاستمرار في ميدان الجوجيتسو، والانخراط في مجال التدريب والمساهمة في إعداد جيل موهوب قادر على تعزيز رصيد الدولة من الإنجازات العالمية من أمثال أيقونة الجوجيتسو الإماراتية فيصل الكتبي الذي يعتبره الكثيري قدوته وقدوة للكثيرين من الأجيال الصاعدة.

التدريب المنزلي

ويلتزم البطل الكثيري بالغذاء الصحي، مشيراً إلى أن التألق في رياضة الجوجيتسو يستوجب الحفاظ على قوام قوي ومرن ومتوازن، وبالنسبة للظروف الصحية الطارئة التي تشهدها معظم دول العالم جراء انتشار جائحة «كوفيد- 19» وبرنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته الدولة ضمن جهود مكافحة الوباء والذي يفرض البقاء في المنازل؛ أكد الكثيري أن قيادتنا الرشيدة تؤمن بأن الإنسان هو أغلى ثروات الوطن، وأن أفراد المجتمع الأصحاء هم حجر الأساس للتنمية، منوهاً بأن النجاح والمثابرة والانطلاق نحو تحقيق الأهداف أصبح أكثر سهولة مع التطور التقني الهائل الذي تشهده البشرية.