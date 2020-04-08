دكتوراه فخرية لرئيس أكاديمية بناء الأجسام

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

منحت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، التابعة للمجلس العربي للتعليم والبحث العلمي، العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والنائب السابق لرئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، الدكتوراه الفخرية، وذلك لجهوده الكبيرة على المستوى العربي وإسهامه الجاد والفعال في دعم وتنشيط أعمال الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام بدبي، على مدار السنوات الخمس الماضية، إلى جانب التواجد بشكل ملحوظ خارجياً على المستويين الخليجي والعربي من خلال الدورات التدريبية وورش العمل للكوادر الإدارية والفنية وممارسي رياضة بناء الأجسام والقوة البدنية.

وأعرب عبدالكريم سعيد عن سعادته واعتزازه الكبير بهذا التقدير واعتبره وساماً على صدره وعلى صدر الرياضة الإماراتية بشكل عام، وقال: «أهدي هذه الدرجة الرفيعة إلى القيادة الرشيدة في الدولة، وأعتبرها تأكيداً على نجاحات أبناء الإمارات في كافة المجالات، ووعد بتقديم المزيد من الجهد وخدمة الرياضة الإماراتية والعربية».