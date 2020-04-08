«مهرجان راسلمانيا» الأبرز على «السوشيال ميديا»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حقق مهرجان راسلمانيا 36 للمصارعة الحرة للمحترفين لهذا العام، نجاحاً كبيراً وكان الحدث الأضخم رسمياً، على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، في تاريخ دبليو دبليو إي، مع ظهور أبطال جدد، وإقامة مواجهة Boneyard Match المدهشة، ومواجهة Firefly Fun House Match الحافلة بالتشويق، وأجواء الإثارة التي لم تتوقف على الإطلاق طوال الوقت، وكان المهرجان، قد تابعه 13.8 مليون مشاهد، على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بزيادة وصلت إلى 57% مقارنة بالمهرجان السابق، وكانت المواجهة التي جمعت بين أندر تيكر، وإيه جاي ستايلز، قد أذهلت المتابعين، حيث ما يزال الصراع الفريد والوحشي ضمن نزال «المقبرة» بين المصارعين يضفي الكثير من الإثارة، وأما المصارع درو ماكنتاير، فسيبقى اسمه معروفاً بالنسبة للمهرجان في عالم دبليو دبليو إي، بعدما تمكن من إحراز اللقب في لحظة حاسمة بالنسبة لمسيرته الرياضية.