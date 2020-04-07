عداءة جنوب إفريقية تحطم رقم رونالدو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حطمت العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا الرقم القياسي لنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في «تحدي الكسارة»، وفقاً لموقع صحيفة «ديلي ميل».

وكان نجم البرتغال ونادي يوفنتوس النجم رونالدو قد حث على المشاركة في التحدي، وهو عبارة عن لمس أصابع قدميك عدة مرات أثناء الاستلقاء على الظهر، وذلك عبر فيديو نشره اللاعب على حسابه الشخصي في «إنستغرام».

وجاء التحدي ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز التمارين الرياضية أثناء الإغلاق المستمر للفيروس التاجي، الذي حقق فيه رونالدو 142 مرة في 45 ثانية، بينما حققت سيمينيا 176 مرة خلال الفترة الزمنية نفسها.

وحاول الثنائي البرتغالي لمانشستر يونايتد، برونو فرنانديز وديوغو دالوت، تحقيق رقم قياسي جديد، لكنهما حققا 117 و105 مرات في 45 ثانية بالترتيب.