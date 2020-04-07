فيروس كورونا يؤجل مونديال كرة الطاولة من جديد

المصدر: أ ف ب

تأجلت بطولة العالم للمنتخبات في لعبة كرة الطاولة والتي كان من المقرر إقامتها في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، مرة أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التي اجتاحها فيروس "كوفيد-19" خارج الصين، بؤرة الظهور الأول لهذا الوباء، وكانت الدولة الثانية من حيث عدد الإصابات في العالم قبل أن تتم السيطرة عليه الى حد كبير.

وفي فبراير، دفع الارتفاع السريع في عدد الإصابات المسؤولين الى إرجاء بطولة العالم لكرة الطاولة التي كانت مقررة بين 22 و29 مارس، حتى أواخر يونيو.

ومع تفشي "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم حيث أودى بحياة أكثر من 73 ألف ضحية من أصل 1.32 مليون اصابة مثبتة حتى الآن، اتخذ القرار التاريخي بتأجيل الألعاب الأولمبية من صيف 2020 الى صيف 2021.

وتم تعليق جميع فعاليات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة حتى نهاية يونيو، ثم عُدِلَ هذا القرار اليوم في ما يخص بطولة العالم للمنتخبات حيث تم تحديد موعد موقت جديد بين 27 سبتمبر والرابع من أكتوبر المفبلين.

وأشار الاتحاد الدولي للعبة في بيانه الى أن اللجنة المنظمة المحلية ستواصل مراقبة الوضع "مع إعطاء الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والمدربين والمشجعين والمسؤولين". وتسبب فيروس كورونا بفوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم، وتسبب بإرجاء غالبيتها وحتى أنه اتخذ القرار بإلغاء بعضها.