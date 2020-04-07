ماكنتاير يحطّم «الوحش البشري» في «راسلمانيا»

المصدر: (متابعة - خالد المهيري )

اختتم، فجر أمس، مهرجان «راسلمانيا 36»، والذي نظمته منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية (WWE). وتواصلت المفاجآت المدوية في المهرجان، إذ ظفر النجم المتألق درو ماكنتاير بلقب (WWE) عقب تغلبه على خصمه الوحش البشري بروك ليسنر، حيث أظهر ماكنتاير قدرة على التحمّل، عندما استطاع التملّص من ضربات خصمه القاضية واحدة تلو الأخرى، قبل أن يفرض سيطرته الكاملة على المواجهة.

وفي نزال «آخر من يصمد واقفاً» تمكن النجم العائد إلى الحلبات إيـدج من هزيمة الأفعى راندي أورتن، إذ قدّم كلا النجمين مواجهة نارية رائعة بكل المقاييس تليق بتاريخهما فوق حلبات المصارعة، ولم تستمر المواجهة فوق الحلبة سوى وقت قصير قبل أن تمتد المعركة لخلف الكواليس.

وفي النزالات النسائية للمهرجان، نجحت النجمة شارلوت فلير بانتزاع لقب بطولة «سيدات NXT» وحمله من جديد بعد سنوات من فوزها به لأول مرّة، وذلك بعدما اتبعت سياسة ذكية، خلال المواجهة لإسقاط غريمتها ريا ريبلي.