«الجودو» يطّلع على مقترح النظام الأساسي

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

اطلع محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على الخطوط العريضة لمذكرة النظام الأساسي للاتحاد لدورته الجديدة المقبلة، التي تمتد حتى 2024، وذلك من خلال لقاء تم بينه وبين ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد المكلف، وذلك عن بعد، بهدف الاستفادة من فترة توقف النشاط ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي تأتي في إطار حرص مسؤولي دولة الإمارات، في أخذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية، لمواجهة فيروس «كورونا»، المنتشر حالياً في كل أنحاء العالم، وأبدى محمد الدرعي ملاحظاته على النظام الأساسي الجديد المقترح للاتحاد، على أن يعرض بكامله على اجتماع مجلس الإدارة القادم المشترك، وأضاف محمد بن ثعلوب أنه تسلم رسالة من رئيس الاتحاد الدولي للجودو، نقلها ناصر التميمي أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، تتعلق بمصير البطولات الدولية المقبلة.