سالم القاسمي: كلكم مسؤول عن رعيته

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، أهمية التعاون والالتزام مع برنامج التعقيم الوطني الذي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية في مختلف الطرقات والمرافق والمنشآت التي تشملها خطة التعقيم في مختلف إمارات الدولة، وبما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، مؤكداً أن الكل راعٍ ومسؤول عن رعيته وعلى الجميع اتباع كل الإرشادات الصحية من أجل صحة وسلامة المجتمع، ووجه المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رسالة للمجتمع عبر مقطع فيديو يحث فيه الجميع على التعاون من أجل تحقيق النتائج المرجوة من عملية التعقيم، وقال: تتخذ حكومة الإمارات خطوات استباقية لمحاربة جائحة فيروس كورونا من خلال حملة التعقيم الوطني، تعاونكم في هذا الصدد سيحقق النتائج الإيجابية لهذه الحملة التي تهدف إلى ضمان أمن وسلامة المجتمع.

واختتم القاسمي حديثه قائلاً: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، ولاقى الفيديو أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تويتر، حيث أكد العديد من أفراد المجتمع التزامهم بجميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وثمن الجميع المبادرات الاجتماعية والوطنية التي يقوم بها رئيس اتحاد المبارزة خاصة بعد مشاركته الأخيرة في برنامج التعقيم.

وكان المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي شارك قبل أيام قليلة في تعقيم الطرق والمرافق الحيوية في إمارة رأس الخيمة ضمن «برنامج التعقيم الوطني»، للحد من تفشي مرض فيروس «كورونا»، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة.