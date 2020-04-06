«السلة» يعتمد التحول الرقمي الكامل

المصدر: (أبوظبي - وام)

نجح اتحاد الإمارات لكرة السلة، في استغلال فترة توقف الأنشطة، لرفع كفاءة منظومة العمل التكنولوجية بالكامل، بالاعتماد على التحول الرقمي الكامل، والاستفادة من نظام «العمل عن بعد».وأكد سالم المطوع أمين السر العام للاتحاد الإماراتي، أمين عام اللجنة التنظيمية الخليجية، عضو المكتب التنفيذي، أمين الصندوق للاتحاد العربي، أن كل القرارات الخاصة بإلغاء إقامة بطولة الناشئين الخليجية ، التي كان من المقرر إقامتها بالبحرين الشهر المقبل، وتأجيل بطولة لأندية الخليجية ، تم اتخاذها بعد الاتصالات عن بعد.

وقال المطوع: من حسن الحظ، أن اتحاد السلة الإماراتي، كان قد اعتمد التحول إلى الممارسات الذكية و«الرقمنة» في كافة أنشطته اعتباراً من سبتمبر الماضي، وهو الأمر الذي جعلنا مؤهلين للدخول بسهولة في المرحلة الأخيرة، حيث إن الأندية تقوم بتسجيل قوائمها إلكترونياً، والمخاطبات بينها وبين الاتحاد إلكترونياً.