بطولة أبوظبي للتزلج الاستعراضي مارس 2021

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلن جمعة الظاهري أمين عام اتحاد الرياضات الجليدية أنه تم اعتماد بطولة «أبوظبي كلاسيك» للتزلج الاستعراضي في 26 مارس من عام 2021، بمشاركة 13 دولة، وأن تطبيق العمل عن بعد في الاتحاد لم يعوض فقط حضور المنظومة الإدارية والفنية في مقر الاتحاد، ولكنه ساهم في زيادة إنتاجية الجميع مشيراً إلى أن العمل عن بعد لا يقتصر بوقت محدد في الدوام، ولكن الاتصالات الخاصة بالعمل في المجلس ولجانه، والتدريبات بالنسبة للاعبين متواصلة على مدار اليوم، بما ساهم في رفع معدل الإنتاجية، وجعل الاتحاد يستفيد من الظروف الحالية التي ليس بها بطولات محلية أو دولية، ولا أي تجمعات، في الحفاظ على عطائه بل ومضاعفة الإنجاز في المهام، وقال الظاهري: «مجلس إدارة الاتحاد اجتمع أمس الأول، بنظام الاتصال المرئي، وتمت مناقشة التعديلات التي طرأت على الأجندة الدولية، حيث تم تأجيل بطولة كأس العالم لهوكي الجليد» التصنيف الثالث«التي كان مقرر لها 17 أبريل الجاري في لوكسمبورج والتي كان سيشارك فيها منتخب الإمارات، وكذلك الاطلاع على باقي البطولات والاجتماعات الدولية التي كانت مقررة في الفترة المقبلة»، وأضاف أن تدريبات المنتخب عن بعد تتواصل منذ توقف النشاط .