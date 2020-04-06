سترومان مفاجأة انطلاقة مهرجان «راسلمانيا 36»

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

يختتم فجر اليوم بتوقيت الإمارات مهرجان «راسلمانيا 36» والذي تنظمه منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية (WWE)، وسيشهد اليوم الثاني عدداً من النزالات المثيرة أبرزها المواجهة المنتظرة بين بطل (WWE Championship ) بروك ليسنرغريمه درو ماكنتاير، إذ يسعى الأخير إلى الظفر باللقب وكسر سلسلة انتصارات «الدبابة البشرية»، وتقدمت ستيفاني مكمان مديرة العلامة التجارية في المنظمة بخالص الشكر والتقدير للجماهير على دعمهم المستمر للمصارعة الحرة، وتمنت أن يستمتعوا بمشاهدة المهرجان من منازلهم، وكان اليوم الأول شهد عدداً من المفاجآت القوية، أبرزها فوز برون سترومان بلقب بطولة (WWE Universal Championship )، بفوزه على النجم المخضرم بيل غولدبيرغ، كما تغلب النجم الأسطوري أندرتيكر على خصمه أي جي ستايلز، عقب صراع مثير، كما هزم النجم كيفين أوينز خصمه سيث رولينز في نزال «بلا قوانين»، بعد قرار الحكم بعدم أهلية النزال بعد استخدام رولينز الجرس للاعتداء على خصمه، وتمكن النجم جون موريسون من الحفاظ على لقب الزوجي بعد مواجهة مجنونة وقوية وعنيفة مع جيمي أوسو وكوفي كينجستون بواسطة السلالم، ونجح سامي زين بالحفاظ على لقب القارات بتغلبه على دانيال براين بمساعدة من النجمين سيزارو وشينسكي نكامورا، وفي بطولة سيدات WWE، تمكن فريق أليكسا بليس ونكي كروس من هزيمة فريق آســكــا وكايري سين.