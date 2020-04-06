5 نصائح لتجنب الإصابات في التدريبات المنزلية

المصدر: دبي- عدنان الغربي

قدم د. ممدوح مصباح طبيب نادي الوصل، 5 نصائح للاعبين أثناء فترة التدريبات المنزلية، للحفاظ على سلامتهم ولياقتهم وتجنب الإصابات العضلية، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن السلوك غير صحي، مثل السهر، والالتزام بعدد ساعات النوم خلال الليل. وأوضح د. ممدوح مصباح أن الفترة الحالية استثنائية، لم يمر بها اللاعبون من قبل، وتحتاج إلى الالتزام بالقواعد الصحية التي تعكس العقلية الاحترافية، وجاءت النصاح الخمس كالتالي:

01 ممارسة النشاط البدني بشكل يومي، عبر تدريبات بسيطة وليست قوية، لتجنب الإصابات العضلية، مع اختيار التوقيت المناسب للتدريبات في الصباح وبعد العصر، وهي نفس مواعيد التدريبات الجماعية في النادي، مع تمكين الجسم من فترات الراحة المطلوبة، وتجنب الإرهاق.

02 الالتزام بتناول الغذاء الصحي، وتناول مجموعة متنوعة من الكربوهيدرات والبروتينات لتغذية الجسم، واتباع نظام غذائي صحي متوازن قليل الدسم، والاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه، والابتعاد عن الوجبات الجاهزة السريعة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

03 الحفاظ على الوزن ومراقبته باستمرار، بعدم استهلاك سعرات حرارية أكثر من المطلوب خلال اليوم.

04 تجنب السهر، والالتزام بالنوم 8 ساعات ليلاً، والحفاظ على مواعيد الأكل.

05 تجنب الضغوط النفسية، حيث يؤثر الشعور بالقلق في النواحي الفسيولوجية لجسم اللاعب، ويسبب زيادة في عدد ضربات القلب، وزيادة نسبة السكر في الدم، وانخفاض المناعة.