مجلس دبي الرياضي يدعو أفراد المجتمع للمشاركة في "الماراثون المنزلي"

المصدر: دبي - عدنان الغربي

دعا مجلس دبي الرياضي أفراد المجتمع للمشاركة في الماراثون المنزلي، الذي أطلقه بالتعاون مع نادي "5:30" للجري وشركة آسيكس للمنتجات الرياضية في إطار مبادرة "خلك نشيط.. وخلك سليم" وضمن الحملة الوطنية "خلك في البيت" التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على البقاء في المنزل وتشجّع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة..

ويقام الماراثون 10 أبريل الجاري لمسافة 42.195 كيلومترًا وسيكون عبارة عن سباق زمني بالجري داخل المنزل يستمر لعشر ساعات كاملة، حيث يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وينتهي في الساعة السادسة مساء، ويتاح السباق لكافة الأعمار والمستويات البدنية من الرجال والنساء، وللمتسابق حرية اختيار طريقة المشاركة بالجري سواء في غرفة واحدة أو في جميع غرف المنزل.