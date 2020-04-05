اعتماد بطولة أبوظبي كلاسيك للتزلج الاستعراضي في مارس 2021

المصدر: وام

أعلن جمعة الظاهري أمين عام اتحاد الرياضات الجليدية أنه تم اعتماد بطولة "أبوظبي كلاسيك" في 26 مارس من عام 2021، بمشاركة أكثر من 13 دولة.

واضاف أن تطبيق نظام العمل عن بعد في الاتحاد لم يعوض فقط حضور المنظومة الإدارية والفنية في مقر الاتحاد، ولكنه ساهم في زيادة إنتاجية الجميع مشيرا إلى أن العمل عن بعد لا يقتصر بوقت محدد في الدوام، ولكن الاتصالات الخاصة بالعمل في المجلس ولجانه، والتدريبات بالنسبة للاعبين متواصلة على مدار اليوم، بما ساهم في رفع معدل الإنتاجية، وهو الأمر الذي جعل الاتحاد يستفيد من الظروف الحالية التي ليس بها بطولات محلية أو دولية، ولا أي تجمعات، في الحفاظ على عطائه بل ومضاعفة الإنجاز في المهام.

وقال الظاهري: " مجلس إدارة الاتحاد اجتمع مساء أمس السبت بنظام الاتصال المرئي بحضور هامل القبيسي، وجمعة الظاهري، وعلي كداس الرميثي، ومروان الهرمودي، كما حضر المدير الفني للاتحاد والسكرتير الفني، وتمت مناقشة التعديلات التي طرأت على الأجندة الدولية حيث تم تأجيل بطولة كأس العالم لهوكي الجليد " التصنيف الثالث" التي كان مقرر لها 17 أبريل الجاري في لوكسمبورج والتي كان سيشارك فيها منتخب الإمارات، وكذلك الاطلاع على باق البطولات والاجتماعات الدولية التي كانت مقررة في الفترة المقبلة وتأجلت حيث أن كافة الأنشطة والتجمعات تم تعليقها من قبل الاتحاد الدولي حتى إشعار أخر، وتم الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بتأجيل المسابقات المحلية، والتصورات المحتملة لاستئنافها".

وأضاف أن تدريبات المنتخب عن بعد تسير على قدم وساق منذ توقف النشاط، حيث يتواصل أركيوم سينكفيتش المدير الفني البيلاروسي مع لاعبي المنتخب في مجموعة عمل عبر الاتصال المرئي بشكل يومي من منازلهم، ويمنح اللاعبين الوحدات التدريبية اليومية، ثم يتابع إنجازها عبر الفيديو، ويبدي ملاحظاته لهم أولا بأول، وهذا بالنسبة للتدريبات البدنية والذهنية فقط، أما بالنسبة للتدريبات الحركية على الجليد فهي متروكة لما بعد العودة للصالة، والتي سيتم اللحاق بها واستدراكها بسهولة ما دام اللاعب يحافظ على لياقته البدنية والذهنية مع المدرب.

وعن العمل الإداري في الاتحاد وكيفية إنجاز المهام .. أوضح ان آلية العمل تسير بطريقة مرنة وسهلة عن بعد، وليس لدينا أي تحديات، والإنتاجية أصبحت أكثر لأنه تم اختصار مواعيد التنقل من ناحية، بالإضافة إلى أن التواصل قائم على مدار الساعة، دون التقيد بمواعيد محددة، وساهم في ذلك أن كل موظفي الاتحاد كانوا مجهزين لمثل هذه الظروف، وفي ظل تلك المعطيات الجديدة التي تعتمد على العمل عن بعد أصبح هناك سرعة في إصدار القرارات المناسبة في الوقت المناسب، دون الانتظار للاجتماع أو الاعتماد".

وعن جدول أعمال وقرارات اجتماع الأمس .. يقول الظاهري: " بالنسبة لرياضة هوكي الجليد تم الاطلاع على قرارات الاتحاد الدولي بخصوص بطولة العالم في لوكسمبورج ، وكأس التحدي تحت 20 سنة في بانكوك التي تأجلت أيضا لأجل غير مسمى، وبطولة التحدي الآسيوي للسيدات بالفلبين التي تأجلت حتى إشعار آخر، وتم إحاطة الحضور بتأجيل اجتماع الاتحاد الدولي لهوكي الجليد بسويسرا الذي كان مقررا له شهر مايو والذي تم ترشيح سعادة هامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد لحضوره، واطلاع الجميع على آخر مستجدات دوري الإمارات لهوكي الجليد الذي كان قد وصل للنهائيات، قبل توقف النشاط، وتقرر أن يتم تأجيل النهائيات حتى إشعار آخر، حيث ستتضح الأمور في شهر يونيه، وربما تقام في بداية الأسبوع المقبل".

وذكر انه تم الاطلاع على تأجيل اجتماع الاتحاد الدولي للتزلج الاستعراضي في مايو المقبل وتم الاتفاق على استحداث رياضة جديدة وتقديم أوراق الاعتماد في الاتحاد الدولي لرياضة التزلج المدولب، لافتا إلى أن الاتحاد أشرف على منتخب الإمارات لأصحاب الهمم في تلك اللعبة التي شاركت في دورة الألعاب العالمية للاولمبياد الخاص، ولديهم فريق من أصحاب الهمم وسيتم العمل على تطوير فرق للأسوياء لنكون من أوائل الاتحادات في منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد تلك الرياضة وتقيم لها مسابقات وتشارك في بطولاتها.