الظفرة يراقب تدريبات «الألعاب الجماعية»

المصدر: (أبوظبي- أحمد عيسى)

وضع نادي الظفرة خطة لمراقبة تدريبات فرق الألعاب الجماعية خلال الفترة الحالية، بإشراف مباشر من الأجهزة الإدارية والفنية للفرق المختلفة، وكشف حسن الحمادي مشرف الألعاب الجماعية بالنادي عن مواصلة اللاعبين للتدريبات اليومية بمنازلهم، بهدف المحافظة على لياقتهم البدنية والجاهزية لاستئناف النشاط متى سمحت الظروف، وقال الحمادي إن ناديه منذ صدور قرار إيقاف التدريبات في الملاعب مؤقتاً التزم بالقرار، مبيناً أن النادي وضع خطة التدريبات في المنازل، والتي حققت نجاحاً كبيراً أظهر تجاوب اللاعبين ورغبتهم في تطوير مقدراتهم، وأشار مشرف الألعاب الجماعية بنادي الظفرة إلى وجود قروب في «الواتس آب» يتم خلاله رفع تقارير مستمرة من مديري الفرق عن التزام اللاعبين بالتوجيهات وقال: الجيد بالنسبة لنا أن اللاعب يدرك مصلحته، ويعي أن مزاولة التدريبات في المنزل يحقق له العديد من الفوائد منها مساهمته في الحد من انتشار فيروس «كورونا» بجانب الاستفادة البدنية.