الجماهير على موعد اليوم مع «راسلمانيا 36»

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

ينطلق في الثالثة فجر اليوم، مهرجان «راسلمانيا 36» والذي تنظمه منظمة المصارعة الحرة العالمية «WWE»، وكان انتشار فيروس "كورونا" دفع إدارة WWE إلى عدم إقامة العرض وجميع الأنشطة المتعلقة به في مدينة تامبا بولاية فلوريدا ونقله إلى مركز تدريب WWE بمدينة أورلاندو خلف الأبواب المغلقة دون حضور جمهور على أن يُقام العرض لأول مرة في تاريخ العروض الشهرية على مدار يومين، إذ تم تسجيل النزالات، على أن يذاع المهرجان اليوم وغداً.

ويشهد المهرجان إقامة عدد من النزالات المثيرة، منها مواجهة ساخنة بين النجم الأسطوري أندرتيكر وخصمه إيه جيه ستايلز، فيما يلتقي النجم المحبوب جون سينا بالمرعب براي وايت.

وستكون الأنظار متجهة نحو النجم العائد إلى الحلبات إيدج والذي سيواجه خصمه راندي أورتن «الأفعى».