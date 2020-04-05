«دبي الرياضي» يطلق «الماراثون المنزلي» الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي ونادي 5:30 للجري، وشركة آسيكس للمنتجات الرياضية عن إطلاق فعالية جديدة مبتكرة هي «الماراثون المنزلي»، التي تأتي في إطار مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط.. وخلك سليم»، وضمن الحملة الوطنية «خلك في البيت»، التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على البقاء في المنزل، وتشجّع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البني خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

وينطلق الماراثون يوم الجمعة المقبل لمسافة 42.195 كلم، وسيكون عبارة عن سباق زمني بالجري داخل المنزل يستمر لعشر ساعات كاملة، حيث يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، وينتهي في الساعة السادسة مساء، ويتاح السباق لكل الأعمار والمستويات البدنية من الرجال والنساء، وللمتسابق حرية اختيار طريقة المشاركة بالجري سواء في غرفة واحدة أو في جميع غرف المنزل، ويستمر التسجيل للمشاركة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، عبر الموقع الرسمي لنادي الخامسة والنصف للجري، من خلال الرابط www.530run.ae.

مراقبة وجوائز

ويتوجب على الراغبين في المشاركة استخدام حذاء رياضي، وهاتف ذكي أو ساعة ذكية، واستخدام برنامج سترافا الرياضي على الهاتف أو الساعة لتتبع مسافة الجري، على أن يكون الحساب مسجلاً في البرنامج باسم صاحب الاشتراك، ثم يشترك من خلال البرنامج في مجموعة «ماراثون المنزل»، ويجب على المشاركين الجري على الأرض وليس على أي جهاز، وسيتم مراقبة المشاركة عبر برنامج سترافا، حيث سيتم استبعاد أي مشاركة تتم خارج المنزل أو على أجهزة الجري أو أي معدات أخرى، ويحصل الفائزون الثلاثة من الرجال والنساء الذين استطاعوا إنهاء السباق في أسرع زمن على جوائز عينية من شركة آسيكس، بالإضافة إلى حصولهم على تذكرة للمشاركة في ماراثون موسكو، ويحصل العشرة الأوائل على اشتراك مجاني في نادي فيرتكس فيتنس للياقة البدنية، كما يحصل جميع المشاركين، الذين أنهوا السباق على قميص آسيكس وميدالية المشاركة بالإضافة إلى شهادة مشاركة من النادي.

مبادرة رائدة

وقال فؤاد ناصر مؤسس نادي الخامسة والنصف للجري: «يسر نادي الخامسة والنصف للجري أن يتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة آسيكس في دعم مبادرة المجلس الرائدة «خلك نشيط وخلك سليم» من خلال ابتكار (الماراثون المنزلي) السباق الأول من نوعه في العالم، الذي ابتكرت فكرته من واقع الظروف الصعبة، التي يمر بها العالم بسبب وباء «كورونا»، وجعلتنا هذه الظروف نفكر خارج الصندوق لابتكار شيء جديد يمكن أن يفيد المجتمع ويحث كل أفراده على البقاء في المنزل، والحفاظ على صحتهم ولياقتهم من خلال ممارسة الرياضة، لذلك قمنا بإعداد خطة لمساعدة العدائين على الاستعداد للماراثون من خلال تقديم حصص تدريبية في الجري تبث على الهواء مباشرة مع المدرب كريس بون سفير شركة آسيكس، كما تقدم المعلمة زينب فهد دروس في اليوغا».

وأضاف: «نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه الكبير لهذا الحدث المهم والمبتكر، كما نشكر جميع شركائنا في تنظيم الحدث ومساهمتهم الكبيرة، من خلال تقديم الدعم بالحصص التدريبية والجوائز».