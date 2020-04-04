مجلس أبوظبي الرياضي ينظم بطولة "خلك في البيت" للشطرنج عن بعد

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم بطولة خلك في البيت المفتوحة للشطرنج بطريقة اللعب عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية خلال الفترة 8-15 ابريل الجاري، في إطار الحملات والمبادرات المتواصلة للمجلس من أجل تفعيل الأنشطة والبطولات الرياضية عن بعد والعمل على رفع مستوى لاعبي الشطرنج باستخدام التقنيات الحديثة وفي ظل الالتزام بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الوطنية.

ويتضمن الحدث بطولتين تقام عبر الموقع الالكتروني لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وتنطلق البطولة التي يبلغ إجمالي جوائزها 39 الف درهم، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل ولمدة ستة ايام متتالية، كما أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب المشاركة في البطولة أمام كافة الراغبين من مواطنين ومقيمين على مستوى الدولة.

وتقام البطولة وفق النظام السويسري من 11 جولة، وتبلغ الفترة الزمنية المحددة للمباراة 3 دقائق لكل لاعب مع إضافة ثانية لكل نقلة ملعوبة، كما ستشهد تنظيم خمس بطولات متتالية بداية من يوم الأربعاء موعد افتتاح الحدث، لكي تحتسب أفضل ثلاث نتائج للاعب خلال البطولات الخمس على أن يتأهل أفضل 24 لاعباً لنهائي البطولة والتي ستقام في الساعة السابعة من مساء من يوم السبت الموافق 13 ابريل الجاري.

في المقابل تقام بطولة الأساتذة الدولية للشطرنج عن بعد بقيمة جوائز 10 الاف دولار ضمن ثاني البطولات في الحدث ، وتنطلق في الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل وتقتصر المشاركة في البطولة على اللاعبين اصحاب الألقاب الدولية عبر موقع النادي بأسمائهم الحقيقية، إذ يتأهل اللاعبين الأربعة الأوائل للنهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين ، كما سيكون هناك استراحة لمدة نصف ساعة قبل البدء في مباريات النهائي، بوقت محدد للمباراة 3 دقائق لكل لاعب مع إضافة ثانية لكل نقلة ملعوبة، ومن المتوقع أن تشهد البطولة التي تقام في يوم واحد مشاركة قياسية، بعد أن وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لنخبة نجوم اللعبة على مستوى العالم.

من جهته أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن البطولة تقام في إطار حرصنا على توفير منصات جديدة للتفاعل الرياضي مع الأنشطة والبطولات والعمل على تشجيع ودعم جميع فئات المجتمع واللاعبين في جميع الرياضات على الاستمرارية بالنشاط والحفاظ على مستوياتهم الفنية بالبقاء بالبيت والتغلب على الازمة الراهنة من خلال الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للجهات المختصة.

وقال العواني: "يمثل كرنفال الشطرنج العالمي بالبطولتين المفتوحة والأساتذة الدولية، محطة مهمة ضمن حملاتنا ومبادرتنا المتواصلة لدعم مجتمع الإمارات بالنشاط الرياضي عن بعد، كما يشكل نافذة جديدة لأسرة الشطرنج المحلية والدولية للتفاعل في البطولة التي تقام بطريقة اللعب عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، ما يوفر فرصة مثالية لجميع المشاركين لرفع المستويات وكسب الخبرات والعودة من جديد للملتقيات التنافسية، مضيفا : إن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على دعم أسرة الشطرنج الدولية من خلال تنظيم البطولة في ظل مشاركة نخبة اللاعبين الأساتذة في العالم، انطلاقا من نهج قيادتنا الرشيدة وايمانا من حرصنا على دعم المجتمع الدولي بمقومات عودة الحياة الرياضية .

من جانبه قال حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية: نولي اهتمام كبير لدعم تفاعل مجتمع الرياضة بالأنشطة والفعاليات عبر تقنيات الاتصال المرئي، في ظل مبادرة مجلس أبوظبي الرياضي الداعية لتنظيم حدث رياضي كبير عبر المواقع الإلكترونية المتميزة على صعيد لعبة الشطرنج تحت شعار (خلك في البيت).

وأضاف : من المهم جدا التأكيد على دور ودعم مجلس أبوظبي الرياضي في مجتمع الإمارات والحركة الرياضية الدولية، ونحن في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية نتوجه بالتقدير والشكر الكبير للمجلس نيابة عن جميع عشاق الشطرنج في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وتابع : توقعاتنا بأن الحدث سيجذب الأسماء الكبيرة خصوصاً في بطولة الأساتذة الدولية ونتطلع أن يكون هناك مئات لاعبي الشطرنج على مستوى الدولة للمنافسة على لقب بطولة "خلك في البيت".