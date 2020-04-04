الظفرة يراقب خطة تدريبات "الألعاب الجماعية"

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

وضع نادي الظفرة خطة لمراقبة تدريبات فرق الألعاب الجماعية خلال الفترة الحالية، بإشراف مباشر من الأجهزة الإدارية والفنية للفرق المختلفة، وكشف حسن الحمادي مشرف الألعاب الجماعية بالنادي عن مواصلة اللاعبين للتدريبات اليومية بمنازلهم بهدف المحافظة على لياقتهم البدنية والجاهزية لإستئناف النشاط متى سمحت الظروف.

وقال الحمادي أن ناديه منذ صدور قرار إيقاف التدريبات في الملاعب مؤقتاً إلتزم بالقرار، مبيناً أن النادي وضع خطة التدريبات في المنازل والتي حققت نجاحاً كبيراً أظهر تجاوب اللاعبين ورغبتهم في تطوير مقدراتهم.

وأشار مشرف الألعاب الجماعية بنادي الظفرة إلى وجود قروب في "الواتساب" يتم خلاله رفع تقاير مستمرة من مدراء الفرق عن إلتزام اللاعبين بالتوجيهات وقال: الجيد بالنسبة لنا أن اللاعب يدرك مصلحته ويعي أن مزاولة التدريبات في المنزل يحقق له العديد من الفوائد منها مساهمته في الحد من إنتشار فيروس كورونا بجانب الإستفادة البدنية.

وقال الحمادي أن هنالك تجاوباً واهتماماً من الأسر التي تشجع أبنائها على ممارسة الرياضة ما يؤكد الوعي الكبير الذي يتعامل به أفراد المجتمع مع الظرف الراهن، وأضاف: "سنظل في نادي الظفرة ملتزمون بكافة التوجيهات إلى جين إنتهاء الأزمة الصحية والعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت بأذن الله".