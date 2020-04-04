«الطائرة» تتواصل بـ«البريد الإلكتروني»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعتمد اتحاد الكرة الطائرة، توقيتات جديدة للعمل، بإلغاء الفترة المسائية، مع مخاطبة الأندية للتعامل عن بعد عبر صندوق البريد الإلكتروني خلال الفترة الحالية المطلوب فيها من الجميع الالتزام والبقاء في المنزل، وخاصة في ظل توقف النشاط الرياضي، وأوضح الدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، أن اتحاد اللعبة كان من أوائل المبادرين لتطبيق نظام العمل عن بعد تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة لمواجهة فيروس «كورونا»، وأن الاتحاد خاطب الأندية بالتوقيتات الجديدة لنظام العمل، وبالبريد الإلكتروني للتواصل مع الاتحاد.

وأضاف إن الاتحاد قام أيضاً، بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية التي كانت مقررة يوم 29 مارس الماضي، إلى أجل غير مسمى، وكذلك تأجيل المسابقات المحلية لبداية الموسم المقبل، على أن يكون القرار النهائي بيد مجلس إدارة الاتحاد الجديد.