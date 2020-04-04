كأس الإمارات باكورة بطولات اليد الموسم المقبل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلنت لجنة مسابقات اتحاد كرة اليد عن روزنامة بطولات الموسم المقبل 2020/‏‏‏2021 التي تنطلق بإقامة الجولة الثامنة عشرة والأخيرة لدوري رجال اليد في الرابع من شهر سبتمبر 2020 والتي وقف انتشار فيروس "كورونا" عائقاً لإقامتها، وكان مقرراً لها أن تقام في 17 مارس 2020 وتشهد 5 مباريات، رغم أن الشارقة قد حسم اللقب مبكراً بختام الجولة السابعة عشرة.

وستحدد الجولة الثامنة عشرة مواقع بقية الفرق من الثاني ولغاية العاشر، كما قررت لجنة المسابقات برئاسة داوود المليح، والتي عقدت اجتماعها عن بعد، بالتواصل مع كل من محمد شريف نائب رئيس الاتحاد ونبيل عاشور الأمين العام وناصر الحمادي وعبدالله الكعبي أعضاء اللجنة، الإعلان عن برنامج بطولات الموسم الجديد 2020/‏‏‏2021 لفئة الرجال، حيث تكون البداية بإقامة بطولة كأس الإمارات وينطلق 11 سبتمبر المقبل.

وأضاف داوود المليح رئيس اللجنة عن إقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم 2019/‏‏‏2020 والتي لم تقام في الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس "كورونا" ستكون الانطلاقة يوم 13 أكتوبر المقبل، وتعقبها بطولة الدوري العام ولم يتم تحديد موعد الانطلاقة، ومن ثم بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وسيتم تحديد موعد إقامتها في وقت لاحق، وسيختتم الموسم المقبل والجديد ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي تم تحديد موعد انطلاقتها مبدئياً يوم 23 أبريل 2021، وفي ما يتعلق بالعديد من اقتراحات الأندية خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد قال نبيل عاشور إنه سيتم الاطلاع عليها ومناقشتها بشكل دقيق خلال الاجتماع المقبل وفق رؤية اللجان العاملة بالاتحاد (المسابقات والحكام والمنتخبات والنسائية).

وأشار التعميم الذي أرسل لجميع الأندية بهذا الخصوص إلى أن تنفيذ برنامج بطولات الموسم الجديد سيكون مرتبطاً بمراجعة الوضع الصحي في الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.