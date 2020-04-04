جمعية الترايثلون تجتمع عن بُعد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون اجتماعاً عن بعد، برئاسة خالد عبدالكريم الفهيم رئيس الجمعية، وذلك بنظام الاتصال المرئي، حسب الإجراءات الاحترازية المُتبعة حالياً والتزاماً بتوجيهات حكومة الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع حتى يتم تجاوز تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، وأكد خالد الفهيم: الجمعية مستمرة في الفترة المقبلة باستخدام تقنيات التواصل الحديث، ومستعدة لمواجهة هذا التحدي الذي يحفزنا لابتكار حلول جديدة ومبتكرة تضمن الاستمرار والنجاح في تنفيذ الأهداف التي أنشأت من أجلها الجمعية، وقال إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على وضع الإطار العام لتدريب لاعبي منتخب الإمارات يتم تنفيذها «عن بعد» عبر تطبيقات رياضية تمكّن المدربين من متابعة لاعبيهم وتنفيذهم للبرامج التدريبية في المنزل.