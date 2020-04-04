«أسياد الشباب» في شانتو 2021

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المجلس الأولمبي الآسيوي، إقامة دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في مدينة شانتو جنوبي الصين خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر 2021، وقال حسين المسلم أمين عام المجلس الأولمبي الآسيوي في رسالة إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «يواصل المجلس الأولمبي الآسيوي سياسة العزل الذاتي، ولكنه في ذات الوقت يواصل نشاطاته والتنسيق مع اللجان المنظمة لدورات الألعاب الآسيوية، من أجل ضمان عدم تأثر الاستعداد للدورات الآسيوية، ولهذا تقرر بالاتفاق مع اللجنة المحلية المنظمة لآسياد شانتو، تحديد مواعيد الدورة من 20 إلى 28 نوفمبر 2021».