كورونا يضرب مهرجان راسلمانيا 36

المصدر: متابعة - خالد المهيري

لم يسلم المهرجان ( راسلمانيا 36) و الذي تنظمه منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية ( WWE) من فيروس كورونا .

فقد اجبر الوباء منظمي المهرجان على نقله الى مركز التدريب الخاص بالمنظمة في أورلاندو بولاية فلوريدا الامريكية و تسجيل النزالات على ان تبث على مدى يومين ابتداء من يوم غدا السبت .

كما أثار المرض مخاوف نجوم الحلبات وعلى رأسهم رومان رينز و التي ذكرت عدد من التقارير الصحفية أنه قرر الانسحاب من المهرجان بسبب ضعف مناعته خاصة انه كان يعاني من مرض ( اللوكيميا ) .

كما تحدثت تقارير أخرى عن نية المنظمة تعليق عروضها الأسبوعية ابتداء من هذا الشهر حتى شهر مايو القادم في ظل انتشار مرض كورونا في الولايات المتحدة الامريكية .

وكانت ستيفاني مكمان مديرة العلامة التجارية في المنظمة قد أكدت في لقاء مع ( سبورتس إليوستريتد) الامريكية أنهم يعملون وفق سياسة صارمة من ناحية الأمان وتعقيم المركز التي يتم بشكل يومي.

وأضافت مكمان أن المنظمة أخبرت جميع العاملين بما فيهم النجوم بأن مسألة العمل في ظل انتشار الفيروس أمر اختياري تماما، وقالت إنهم لا يستطيعون لوم من يخشى على صحته ونفسه من المرض، وأكدت أنهم قدموا دعما كبيرا لرومان رينز واحترموا قراره وتفهموا وضعه الحساس للغاية.