«الذكاء الاصطناعي» يدرّب لاعبي الكاراتيه

المصدر: دبي - وام

يستعد اتحاد الكاراتيه حالياً، لاستثمار الذكاء الاصطناعي في تنفيذ برنامج متطور، للتواصل بين الأجهزة الفنية ولاعبي المنتخبات، بالتعاون مع شركات مختصة في مجال التكنولوجيا، بهدف توفير فرص تطبيق نظام «التدريب عن بعد»، بمستوى عالٍ من الجودة، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، ويتيح البرنامج الاطمئنان بشكل مستمر على جاهزية اللاعبين، وأكد اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، شراء شاشات عملاقة، وأجهزة حديثة، تم تسليمها للاعبين لتمكين المدرب واللاعب من محاكاة التدريب الطبيعي، وقال«سنبدأ التجربة النهائية الأسبوع المقبل».