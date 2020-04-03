تأجيل بطولة آسيا للكاراتيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر الاتحاد الآسيوي للكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي تأجيل بطولات آسيا للكاراتيه للرجال والسيدات والناشئين والشباب وتحت 21 سنة لعام 2020 بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 التاجي استناداً إلى المعلومات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية في ظل التطور الحالي من الوباء والظروف الراهنة التي يمر بها العالم.

وقرر الاتحاد إعادة جدولة البطولات المقررة عام 2020 لحماية صحة اللاعبين وجميع المشاركين بالحدثين الكبيرين وبعد دراسة كافية للظروف المحيطة بهما وتحديد مواعيد جديدة لهما في وقت لاحق.

وأبلغ الاتحاد الآسيوي للكاراتيه الاتحادات الوطنية للدول الأعضاء بتأجيل أكبر حدثين له هذا الموسم 2020 بسبب انتشار وباء كوفيد 19 التاجي والتأثير الكبير الذي أحدثه هذا الوباء في استعدادات الرياضيين واستحالة إقامة تلك البطولات لعدم وجود ضمانات كافية للاعبين والعاملين والمشجعين على أن يتم تحديد موعد جديد لهما لا يتجاوز شهر أكتوبر من العام القادم 2021.