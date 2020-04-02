"بولتر" يقدم جلسات تعليم الجولف أون لاين لدعم اللاعبين في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

في ظل تفشّي فيروس كورونا استضاف السفير العالمي لشركة موانئ دبي العالمية، إيان بولتر، دورة موانئ دبي العالمية الرقمية الأولى من نوعها حيث شارك نصائحه الهامة لتحقيق النجاح في اللعبة وستكون متاحة أمام الجمهور من خلال شركة دبي للموانئ العالمية وقنوات بولتر.

تعمل موانئ دبي العالمية، المحفّز الرائد للتجارة العالمية، مع سفيرها العالمي واتحاد الإمارات للجولف، على جعل رياضة الجولف متاحة أمام اللاعبين الناشئين الذين لا يستطيعون الوصول حالياً إلى ملاعب الجولف نتيجة تفشّي فيروس كورونا.

قال بولتر:"أنا متحمّس للمشاركة مع موانئ دبي العالمية في السلسلة الأولى من جلسات التدريب الرقمية. في خلال هذا الوقت الذي يسوده شعور بعدم اليقين وجوّ من العزل الذاتي، تُطرح أفكار وابتكارات في مجال لعبة الجولف حول العالم؛ ومع الشراكة الصحيحة يمكننا تقديم الدعم من أجل المساعدة على تنمية الأجيال القادمة من اللاعبين." وانضمّ ابنه جوش إليه في البث المباشر على إنستاغرام وشاركه نصائح بسيطة وسهلة تتعلّق بحركات رياضة الجولف.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، خصّص بولتر جزءاً من جدوله الزمني لبطولة الجولة الأوروبية للجولف "يوروبيان تور"، عندما استضافته موانئ دبي العالمية لحضور إحدى جلسات التدريب كي يفاجئ مجموعة من لاعبي الجولف اليافعين. قدّم بولتر المشهور بلقب "ساعي البريد" نصائح تدريبية إلى مجموعة من الأولاد من أصحاب الهمم من مختلف القدرات البدنية والعقلية، وذلك في إطار برنامج موانئ دبي العالمية الشامل والمستمر الذي يهدف إلى جعل رياضة الجولف متاحة أمام الجميع من الجنسين باختلاف جنسياتهم، وأعمارهم، وقدراتهم.

وشرح بولتر قائلاً: "في ظلّ عدم تمكني من الذهاب إلى دولة الإمارات، خصّصت أول دورة تدريبية على الإنترنت إلى اتحاد الإمارات للجولف وإلى المواهب الناشئة من أكاديمية دبي هايتس حيث استخدمتُ عقارات جميرا للجولف على منصة محاكاة افتراضية. انضمّ إليّ ابني جوش أيضاً وتمكّنا من مشاركة مجموعة من النصائح والتقنيات التي قد يجدها لاعبو الجولف اليافعين مفيدة."