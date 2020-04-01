بطولة ويمبلدون ألغيت 11 مـرّة في تاريخها

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أصبحت بطولة ويمبلدون ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس التي يضربها فيروس كورونا هذا العام بعد بطولة فرنسا المفتوحة التي أعلن منظموها عن تأجيلها لتقام في الفترة بين 20 سبتمبر والرابع من أكتوبر المقبلين بينما أقيمت بطولة واحدة من ضمن البطولات الكبرى (غراند سلام) وهي بطولة استراليا المفتوحة التي حصل على لقبها الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ومنذ انطلاق بطولة ويمبلدون في عام 1877، تم إلغاؤها في 11 مرة منها 10 مرات بسبب الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث ألغيت البطولة 4 سنوات متتالية بين 1915 و1918 ثم 6 سنوات متتالية بين 1940 و1945 وهذا المرة بسبب فيروس كورونا.

وبإلغاء نسخة "ويمبلدون 2020" وصل عدد البطولات التي تم إلغاؤها او تأجيلها هذا العام حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا 14 بطولة، بواقع بطولتي غراند سلام من فئة 2000 نقطة (فرنسا وويمبلدون) و 5 بطولات من فئة 1000 نقطة وهي بطولات،انديان ويلز ، ميامي ، مونتي كارلو ، مدريد و روما وبطولة واحدة من فئة 500نقطة ( بطولة برشلونة) و 6 بطولات من فئة 250 نقطة وهي بطولات مراكش ، هيوستن ، استوريل ، ميونخ ، جنيف وليون، وقد تتسع القائمة إلى أكثر من ذلك رغم تأكيد منظمي بطولة أمريكا المفتوحة المقررة خلال شهري أغسطس وسبتمبر ضحية جديدة في حال أستمر الوضع على ما هو عليه.

وتعد بطولة ويمبلدون أقدم بطولة في كرة المضرب، وتقام خلال شهري يونيو ويوليو من كل عام في منطقة ويمبلدون في العاصمة البريطانية لندن، وتستمر فعالياتها على مدار أسبوعين، ويعتبرها اللاعبون أهم بطولة والفوز بها يعد شرفاً عظيماً، ولكون فترة البطولة معروفة بكثرة الأمطار التي تؤثر على برنامج المباريات وتسبب العديد من المشاكل للمنظمين والكثير من خيبات الأمل لمحبي ومتابعي كرة المضرب، تم صنع سقف صناعي متحرك للملعب الرئيسي لمعالجة هذه المشكلة، ومن أشهر ما يميز البطولة أنها تلزم جميع اللاعبين المشاركين بارتداء الملابس البيضاء أثناء اللعب.