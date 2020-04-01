شاهد.. كيف تحتفظ سيمونا بمضرب لقب ويمبلدون 2019

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أعربت الرومانية سيمونا هاليب عن حزنها على إلغاء بطولة ويمبلدون إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، وقالت في "تغريدة" نشرتها على حسابها الرسمي: من المحزن أن اسمع ان ويمبلدون لن تقام هذا العام.. سيظل نهائي العام الماضي أحد أسعد أيام حياتي للأبد.. لكننا نمرّ بشيء أكبر من التنس وستعود ويمبلدون.. وهذا يعني أن لدي الوقت للتطلع للدفاع عن لقبي.



كما نشرت عبر حسابها على "انستغرام" مقطع فيديو تحدث فيه عن أجمل ما تحتفظ به عن ويمبلدون وهو المضرب الذي حققت به لقب نسخة 2019، حيث قامت بتعليقه على جدار غرفتها داخل إطار إلى جانب صورة تتويجها بالدرع.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قررت مساء اليوم إلغاء نسخة العام الحالي المقرر انطلاقها 28 يونيو المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.".

وهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية يتم فيها إلغاء بطولة غراند سلام.

وتنضم ويمبلدون بذلك إلى سلسلة من الأحداث الرياضية التي تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 43 ألف شخص حول العالم حتى اليوم.