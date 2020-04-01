الإمارات تتصدر العالم في الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

عندما رفع اتحاد الإمارات للجوجيتسو شعار «لا مجال للمستحيل»، منذ تأسيسه في نوفمبر من عام 2012، كانت إدارته تعلم بأنها مطالبة كل يوم بتقديم الجديد من الإنجازات على أرض الواقع، سواء في مجال نشر اللعبة وصناعة الأبطال، أو في مجال الميداليات والألقاب، التي تحققها اللعبة على المستوى العالمي والقاري والإقليمي.

وبالنسبة لنشر اللعبة فقد وصل عدد ممارسي رياضة الجوجيتسو في الدولة العام الجاري إلى 170 ألف لاعب ولاعبة، وهو رقم غير مسبوق في أي رياضة أخرى بالدولة حتى لتلك التي تأسست اتحاداتها منذ أكثر من 40 عاماً، وعلى مستوى الإنجازات كان موسم 2019 - 2020 هو عام «القمة العالمية».

حيث نجح أبطال الإمارات في حصد 367 ميدالية في البطولات الدولية والعالمية الكبرى، بواقع 52 ميدالية ملونة، والمركز الأول في بطولة العالم المجمعة التي أقيمت في أبوظبي نوفمبر الماضي، و14 ميدالية ملونة في بطولة الجائزة الكبرى، التي أقيمت في كازاخستان يونيو الماضي، و11 ميدالية والمركز الأول في بطولة آسيا بمنغوليا في يوليو من عام 2019، و13 ميدالية والمركز الأول في بطولة البلقان للناشئين سبتمبر الماضي، و9 ميداليات في بطولة العالم للأشبال برومانيا في الشهر نفسه.

ومن الإنجازات التي تحققت أيضاً تلك التي سجلها أبطال الإمارات، بأحرف من نور في سلسلة جولات أبوظبي غراند سلام التي بدأت بحصد 48 ميدالية في موسكو جراند سلام يونيو الماضي، و51 ميدالية ملونة في جولة لوس أنجلوس سبتمبر الماضي و14 ميدالية ملونة في جولة ريو غراند سلام أوائل نوفمبر الماضي، و87 ميدالية ملونة في جولة أبوظبي غراند سلام يناير من العام الجاري. وقال عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي:

إن الثبات والاستقرار على وضع واحد لأكثر من عام لا يعتبر نجاحاً، بمعنى أن التطوير لا بد أن يستمر في كل شيء عاماً بعد عام، لرفع مستوى الجودة والكفاءة للاعبين واللاعبات، والبطولات التي ينظمها الاتحاد ، وأشار الهاشمي إلى أن التطوير أيضاً شمل منظومة اللوائح والقوانين.