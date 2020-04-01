«المبارزة» يعتمد التدريب عن بعد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقد اتحاد المبارزة اجتماعه الأول عن بعد أول من أمس وبمشاركة الجميع برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، وأكدت د. هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات ومنها وهو الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة، وتم اعتماد نظام التدريب عن بعد لجميع المنتخبات وتوجيه المدربين ببدء التدريب عن بعد باستخدام الوسائل وبرامج التواصل التي تحقق للمدربين واللاعبين التواصل وإجراء الوحدات التدريبية المناسبة.