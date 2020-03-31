الفيفا ينشئ صندوقاً بـ 5 مليار يورو لمساعدة كرة القدم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنشاء صندوق بقيمة 5 مليار يورو لإنقاذ كرة القدم من الافلاس بعد تعليق نشاط أغلب الدوريات في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد . وتبلغ مساهمة فيفا في الصندوق 2,7 مليار يورو فيما سيتم جمع بقية المبلغ من مساهمات الاتحادات القارية والقنوات التلفزيونية والشركات الراعية.

وستكون مساهمة الفيفا عبارة عن نقطة الانطلاق لعمل الصندوق فيما ستأتي المساهمة الاكبر بعد ذلك من الشركات المرتبط نشاطها بكرة القدم.

الفكرة هي أن ينتفع بهذا الصندوق جميع المحتاجين من عائلة كرة القدم في العالم ، مع الالتزام بسداد هذه الاموال بعد بضعة سنوات على أمل أن يعود كل شيء كما كان وأن تكون كرة القدم قادرة على استئناف نشاطها المعتاد.

ويضع جياني انفانتينو رئيس الإتحاد الدولي هذا الصندوق كأحد ابرز الرهانات التي يعول عليها في وقت أثبتت فيه كرة القدم أن هيكلها ليس قويًا.

ويذكر ان الفيفا تبرع بـ10 ملايين يورو لمنظمة الصحة العالمية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المتفشي حول العالم.