لا بديل عن إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة خلال الأيام المقبلة، لتحديد ما إذا كان بإمكان الاستمرار في الإجراءات لإقامة بطولة ويمبلدون الدولية للتنس لمدة أسبوعين بداية من 29 يونيو المقبل، ولكن يبدو أنه لا بديل عن إلغاء البطولة هذا العام لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، خاصة بعد تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة بالفعل أربعة أشهر حتى أواخر سبتمبر القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال جيمي موراي، بطل بريطانيا مرتين في البطولات الاربع الكبرى لإذاعة "بي بي سي": "أعتقد أن الجميع ينتظرون بطولة ويمبلدون، لأنه الحدث الكبير التالي في جدول بطولات التنس، والذي لا يزال على تقويمه في الوقت الحالي".

وأشار موقع "بي بي سي سبورت"، أن قرار التخلي عن موسم الملاعب العشبية لهذا العام من المحتمل أن يتم بالتزامن مع قرارات بتأجيل بطولات أخرى في غضون الـ 48 ساعة القادمة.

وأضاف موراي: "تأجيل ويمبلدون لن يكون بدون مخاطر وصعوبات كبيرة، وأعتقد أنه من الصعب عليهم تحديد موعد جديد للبطولة خلال العام الحالي، لأن هناك بطولات أخرى لا تزال في موعدها المحدد".

وأكمل: "كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على إمكانية التأجيل، ومنها ضوء النهار الكافي لاستضافة البطولة، لأن كل أسبوع تأخير عن موعدها، تحصل على إضاءة أقل، ولا أعتقد أن هناك أحد قادر على لعب التنس قبل يوليو المقبل".

وتابع سكوت قائلًا: "أنا في المنزل فقط، أتخذ الاحتياطات اللازمة، وأحاول أن أبقى نشطًا قدر المستطاع، والأمر مختلف، بعدما اعتدنا على أن نكون على الطريق طوال الوقت، واعتدنا على التواجد في مدن مختلفة كل أسبوع".