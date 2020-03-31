جلسات رياضية تقدمها جامعة نيويورك أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلن قسم الرياضة واللياقة البدنية في جامعة نيويورك أبوظبي، عن تنظيم سلسلة من جلسات اللياقة البدنية الأسبوعية المتاحة أمام الجميع، وذلك عبر خاصية البث المباشر على حساب القسم الرسمي على منصة «إنستغرام»، وسيجري تنظيم سلسلة الجلسات يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة الخامسة مساء، لتبث أولى الجلسات اليوم.

وسيقود مدرب القوة والتكيف في جامعة نيويورك أبوظبي هيو جونز، جلسات اللياقة البدنية الأسبوعية بهدف الحفاظ على الصحة الجسدية واللياقة البدنية أثناء الالتزام بالتباعد الاجتماعي، للحد من فيروس «كورونا المستجد»، ودعم حملة «خلك في البيت»، وستتناول الجلسات مجموعة من التمارين الرياضية، بما في ذلك تمارين حمل الأوزان.