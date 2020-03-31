«تمرينك في البيت» على تلفزيون دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

مواكبة لحملة ومبادرة «خلك بالبيت»، لحض المواطنين والمقيمين والزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الالتزام بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة أو لدواعي العمل، أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن إطلاق البرنامج الجديد «تمرينك في البيت»، والذي يتضمن مجموعة من التمرينات والأنشطة الرياضية البسيطة، التي يمكن ممارستها في المنزل، ودون الحاجة إلى استخدام أدوات رياضية متخصصة.

وأشار أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إلى حرص تلفزيون بقنواته المتعددة، على تقديم مجموعة متكاملة من البرامج التي تهم كافة شرائح متابعي تلفزيون دبي، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، التي تحتم على الجميع الجلوس في منازلهم، واتباع الإرشادات الصحية التي تصدرها الجهات الرسمية في هذا الإطار.

مشيراً إلى أهمية تقديم برامج اجتماعية هادفة، تعتمد تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد، واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية، والجهات الحكومية في دولة الإمارات.

وقال أحمد سعيد المنصوري، إن الجمهور سيتابع حلقات البرنامج الجديد «تمرينك في البيت»، مع الإعلامي الإماراتي حسن حبيب، صاحب البرامج الرياضية الأكثر متابعة ومشاهدة على صعيد البرامج الرياضية في منطقة الخليج العربي، بمشاركة مدرب اللياقة البدنية الإماراتي، وليد يري، الذي سيقدم في كل حلقة مجموعة من التمارين والأفكار الرياضية التي يمكن تنفيذها أثناء متابعة البرنامج.

وفي أوقات الفراغ، وتراعي كافة شرائح الجمهور، وصولاً إلى فئة كبار السن، ممن لا يستطيعون بذل جهد كبير أثناء ممارسة هذه التمرينات اليومية.

وشهدت البرنامج في حلقاته الأولى، تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، الذي تابع في الحلقة الأولى مع حسن حبيب والمدرب وليد يري، مجموعة التمارين الخاصة بحقيبة السفر، والتي ركزت بشكل أساسي على عضلات الرجل والأكتاف والخصر، كذلك تمارين المراوحة في المكان، باستخدام حقيبة السفر، ومجموعة بسيطة من الأدوات المتوفرة في كل منزل.