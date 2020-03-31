السناني: روح المجموعة هزمت «كورونا»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

على الرغم من إيقاف التدريبات الجماعية وعدم التجمعات، في إطار المساعي الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن روح الأسرة الواحدة ظلت حاضرة داخل نادي الظفرة بالتواصل عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي مع الترابط الذي كان أحد أسباب تطور نتائج الفريق في الموسم الحالي، وقال خالد السناني كابتن الظفرة إن العلاقات الاجتماعية التي تربط زملاءه اللاعبين هزمت «كورونا».

مشيراً إلى أن الفيروس نجح في إيقاف التدريبات وأجبر الجميع على التواجد في المنزل، وقال: لكنه لم ينجح في قطع العلاقات التي تجمعنا أو تؤثر علينا، بل زادت من قوة ترابطنا وعززت في النادي روح العائلة الواحدة المتماسكة لنتخطى سوياً هذه الأزمة بسلام، وأبان قائد الظفرة أنه وزملاءه على تواصل مستمر ومعرفة أخبار بعضهم البعض، ذاكراً أن الإنسان صاحب الأخلاق الطيبة يكون أكثر قرباً من إخوانه في مثل هذه الأوقات الصعبة.

وأضاف السناني: أنا على ثقة بأننا سنعود أقوى في كل شيء وأن هذه الفترة الصعبة سوف تنتهي وتبقى الدروس المستفادة والمواقف القوية المشرفة مثل موقف دولة الإمارات في التعامل مع الأزمة الصحية العالمية بكل حكمة.

وشدد حارس مرمى الظفرة على أهمية البقاء بالمنزل والتضافر لمحاربة كورونا، مع الالتزام بالتوجيهات وقال إنه يؤدي تدريباته اليومية بمنزله تنفيذاً لتوجيهات الجهاز الفني، وأضاف: كل زملائي اللاعبين يتدربون وهنالك اهتمام ومتابعة من قبل الإدارة والجهاز الفني، وبإذن الله نعود قريباً للتدريبات في الملعب لمواصلة تحديات بقية مشوار الموسم.