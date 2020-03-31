«تنفيذية الجوجيتسو» تجتمع عن بعد

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

عقدت اللجنة التنفيذية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو اجتماعاتها الثالث لعام 2020 عن بعد، وذلك بعد تفعيل منظومة العمل عن بُعد، وذلك بمشاركة فهد علي الشامسي، الأمين العام، ومديري الإدارات محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال، وطارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية.

وتطرق الاجتماع، لسير الخطط والبرامج التي يتبناها الاتحاد لعام 2020، بالإضافة لتقييم مبدئي منظومة العمل عن بعد، حيث فعّل الاتحاد في وقت سابق من هذا الشهر منظومة العمل عن بعد، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في ما يتعلق باتباع التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان قدرة فرق العمل والإدارات على إنجاز مهامها على أكمل وجه.

وأوضح فهد الشامسي أن فريق عمل الاتحاد أثبت قدرته على تجاوز مختلف الصعوبات والتحديات، ومرونة عالية في التأقلم مع التغييرات. وقال: «نؤكد التزامنا في الاتحاد على مواصلة الأعمال والبرامج وفق الخطط الموضوعة.