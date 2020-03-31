تأجيل مونديال القوى إلى 2022

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أمس، تأجيل موعد بطولته العالمية التي كانت مقررة بين 6 و15 أغسطس 2021، في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية، لتقام في 2022، لإفساح المجال أمام الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو. وأوضح اتحاد «أم الألعاب» في بيان «ندعم المواعيد الجديدة في عام 2021 لأولمبياد طوكيو 2020، إذ يحتاج الجميع إلى إبداء مرونة، وإجراء تسويات بشأن مواعيد البطولات المقررة سابقاً في هذه الفترة، ويوجد تواصل مع منظمي مونديال القوى للاتفاق على مواعيد جديدة في 2022». (باريس - أ ف ب )

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