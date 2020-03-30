فينا يرحب بالموعد الجديد للأولمبياد ويدرس تعديل مونديال السباحة

المصدر: دبي ــ البيان

أبدى الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) اليوم الاثنين، ترحيبه بالمواعيد الجديدة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو خلال الفترة من بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021، وأكد أنه يدرس الآن تعديل موعد بطولة العالم للسباحة 2021، والتي كانت مقررة في الموعد نفسه.

وقال خوليو ماغليون، رئيس الاتحاد الدولي للسباحة: "في مواجهة الحاجة غير المسبوقة لإعادة جدولة الألعاب الأولمبية، تفاعل أصدقاؤنا في اللجنة الأولمبية الدولية وطوكيو 2020، بسرعة كبيرة واحترافية".

وأضاف: "معرفة التواريخ الجديدة للأولمبياد، بالفعل مفيدة للغاية للاتحادات والرياضيين في كل مكان، ونحن نتشاور الآن مع منظمي بطولة العالم 2021 في مدينة فوكوكا اليابانية، لمراجعة التواريخ المقترحة، للبطولة، والتي كانت مقررة من 16 يوليو إلى 1 أغسطس 2021".

والجدير بالذكر، أن ألعاب القوى العالمية، استجابت على الفور لمواعيد طوكيو الأولمبية الجديدة، بالقول إنها ستنقل بطولاتها العالمية، المقرر إجراؤها في يوجين وأوريغون في الفترة من 6 إلى 15 أغسطس 2021 إلى 2022.