نجاح تجربة جامعي كرات التنس المواطنين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خاض تنس الإمارات، تجربة جديدة في طريق تطوير رياضة التنس في الدولة، من خلال إشراك خمسة لاعبين مواطنين، في بطولة دبي السوق الحرة للتنس والتي أقيمت فعالياتها في استاد دبي السوق الحرة، الشهر الماضي، وفي التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة فيد كاب لتنس العالم للسيدات، كجامعي كرات، وذلك لأول مرة على مستوى اللاعبين المواطنين، وذلك في تجربة مبكرة تشجع على ممارسة التنس في الدولة منذ الصغر وتندرج ضمن برنامج اتحاد الإمارات للتنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم باستكشاف المواهب ودعم استمراريتهم كلاعبين ولاعبات للمستقبل، بأن يكون هنالك نواة لفريق من جامعي الكرات للمساهمة بدورهم خلال تنظيم كبريات البطولات في الدولة، و تماشياً مع ما يتم تطبيقه في مختلف البطولات في العالم، واللاعبون الذين تم إشراكهم كجامعي كرات في البطولتين هم كل من مروان ناصر المرزوقي، ومحمد فؤاد المرزوقي، وعبد الله اسحاق المرزوقي، وسيف صلاح تهلك وسارة صلاح تهلك، ومحمد ياسر المرزوقي، ونجح أبناء الإمارات من الظهور بشكل مميز خلال البطولتين، كجامعي كرات وتمكنوا من الإسهام بالنجاح بتأدية دورهم بشكل فاعل في المنافسات، ونجحوا بتقديم مستوى مميز في التعاطي مع مهامهم وبشكل نال إعجاب الدوليين من كلا الجنسين.

وتمهيداً لإشراكهم في البطولتين شاركوا في دورة تأهيلية نظمتها أكاديمية كلارك فرانس وضمت اكثر من 120 لاعباً ولاعبة من أعمار الأشبال والناشئين من المقيمين أيضاً، وفي هذا الشأن أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر يوسف المرزوقي بأن إشراك اللاعبين الصغار من المواهب الفتية في مثل هكذا دورات ولاحقاً واعطائهم دور في مهمة جامعي الكرات تندرج ضمن خطط إدارة الاتحاد التنظيمية والتطويرية، وأن الهدف الرئيسي منها هو زيادة عدد اللاعبين الذين يمارسون التنس.