1.3 مليون متابع لمبادرة «خلك نشيط.. وخلك سليم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط.. وخلك سليم» انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مع زيادة التفاعل الجماهيري الكبير من الرجال والنساء ومن مختلف الجنسيات والأعمار مع هذه المبادرة الرائدة التي أطلقها المجلس بهدف تحفيز الجمهور على البقاء في المنزل وممارسة الرياضة والنشاط البدني، ويستهدف بها جميع مكونات المجتمع، ووصلت المبادرة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، إلى أكثر من 1.3 مليون متابع من داخل وخارج الدولة، وهي الفترة التي تزامنت مع البقاء في المنزل، ونشر المشاركون في المبادرة أكثر من 3800 صورة وفيديو سجلوا خلالها تدريباتهم المنزلية المتنوعة مستخدمين الأدوات المنزلية البسيطة لأداء التمرينات، وتفنن المشاركون في ابتكار تدريبات رياضية جديدة ومتنوعة لتتناسب مع مساحة المنزل ومكان التدريب، لتتحول المبادرة إلى تحد يتنافس فيه المشاركون فيما بينهم لتقديم أكثر التدريبات ابتكاراً وتنوعاً، كما واصلت الصالات الرياضية ومراكز التدريب الرسمية ومدربو اللياقة البدنية المحترفون، عرض برامجهم التدريبية بشكل يومي دون انقطاع وفي أوقات محددة لكي يتابعها الجمهور والتي يتم بثها بشكل مباشر لساعات طويلة على مدار أيام الأسبوع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويتم فيها تقديم تدريبات لياقة بدنية منزلية ويتفاعل معها المئات من المتابعين بشكل متواصل.

مجموعات

كما حفزّت المبادرة الكثيرين من الأفراد والمدربين المختصين على تكوين مجموعات تدريب عن بعد لمتابعيهم وأصدقائهم، ومن بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي ماكرو شيلاكي مدرب اللياقة البدنية ومدير مجموعة صالات فيت أون كليك الإمارات الرياضية، والذي تفاعل مع المبادرة وقام ببث دروس مجانية يومية من المنزل عبر قناته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي قدم فيها تدريبات بدنية مبتكرة على موسيقى ماكارينا الشهيرة والتي تفاعل معها المئات من المتابعين، وعبر ماكرو عن سعادته بالمشاركة في المبادرة وقال: «أشكر مجلس دبي الرياضي على هذه المبادرة الرائعة التي تجعل من المكوث في المنزل أوقاتًا ممتعة، وإنه لأمر مدهش أن نقدم شيئًا نافعًا للمجتمع خلال هذه الفترة الصعبة من الحجر الصحي، هذه الدروس المباشرة عبر الإنترنت هي أفضل طريقة لجعل الجميع نشيطين وسعداء خلال فترة جلوسهم بالمنزل».

تنوّع

وتنوعت فئات المتابعين بين الرجال والنساء حيث وصلت نسبة الرجال المتابعين للمبادرة 79.4% فيما وصلت نسبة المتابعين من النساء إلى 20.4%، وكان غالبية المتابعين من الشباب من عمر 25 إلى 34 عاماً حيث بلغت نسبتهم 54.2% من المتابعين، ووصلت نسبة الشباب المتابعين من عمر 18 إلى 24 إلى 25%، وتوزعت باقي نسبة المتابعين الـ 18.8% على الأطفال والبالغين ما بين 35 إلى 65 عاماً، كما ضمت فئة المشاركين في المبادرة أصحاب الهمم.

كما وصلت نسبة المتابعين من العرب 55.1%، والمتابعين من الناطقين باللغة الإنجليزية 41.6%، وكان من بين المتابعين من الناطقين باللغة الإيطالية والكرواتية والروسية.

تشجيع

وتشجّع المبادرة مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني في المنزل خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة، كما تهدف إلى حث الجمهور من كافة فئات المجتمع على البقاء في المنزل استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لحماية الجمهور وللوقاية من الوباء المنتشر، ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة «خلك نشيط.. وخلك سليم» من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة بالمنزل مهما كانت بسيطة، من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظًا على صحة ونشاط وسعادة جميع أفراد المجتمع، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي، ويجب على المشاركين استخدام وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc.