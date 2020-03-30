ترشيح بوخاطر لـ«الملاكمة الخليجية»

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمدت الأمانة العامة للجنة الأولمبية الوطنية، ترشيح محمد بو خاطر نائب رئيس اتحاد الملاكمة لرئاسة اللجنة التنظيمية الخليجية، وبعثت رسالة رسمية إلى الأمانة العامة للجان الأولمبية الخليجية بهذا الشأن، خاصة أن مقر اللجنة التنظيمية الخليجية للملاكمة موجود في أبوظبي، وأكد حسن الحمادي أمين سر اتحاد الإمارات أمين سر اللجنة التنظيمية الخليجية، أن الاتحاد رفع خطاباً بالترشيح للجنة الأولمبية الوطنية، منوهاً أن بو خاطر ليس غريباً على المشهد العربي والخليجي، كونه عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي، ورئيساً للجنة القانونية، وأن هذا الترشيح جاء بعد التشاور والتنسيق داخل اتحاد الإمارات للملاكمة، ليتولى بو خاطر المسؤولية، خلفاً للشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد.

وقال الحمادي: نتوجه بالشكر والتقدير إلى الشيخ حامد بن خادم، والذي أكد أنه سيكون دائماً معنا بالتوجيه والدعم والمشورة لخبرته الطويلة في إدارة الملاكمة الخليجية والآسيوية والعالمية، لافتاً إلى أن اتحاد الإمارات تحت رئاسته قاد منطقة الخليج بالكامل إلى تأسيس وتطوير اللعبة، وحقق نقلة نوعية للعبة على مستوى المنطقة، قبل أن يعتزل العمل الرياضي لظروفه الخاصة، وأعرب عن امتنانه لأنس العتيبة رئيس الاتحاد الإماراتي الذي واصل المسيرة وحقق إنجازات إدارية كبيرة مشهود لها.